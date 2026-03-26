"Укрзализныця" заключила контракт с польской PKP Intercity почти на 18 млн злотых
"Укрзализныця" и PKP Intercity подписали новое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого украинская сторона будет предоставлять услуги железнодорожных перевозок в Польше для польского оператора.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отраслевое издание Rynok Kolejowy.
Общая стоимость контракта составляет почти 17,956 млн. злотых. Соглашение подписано 5 марта, а срок его действия рассчитан на 36 месяцев. Она предусматривает выполнение международных железнодорожных перевозок, осуществляемых на территории Польши.
В компании отмечают, что детали контракта носят конфиденциальный характер, однако речь идет о сообщении, предположительно охватывающем маршруты из Варшавы, Перемышля и Хелма, а также международные рейсы между Киевом и Варшавой. Все перевозки осуществляются с использованием подвижного состава "Укрзализныци", а обслуживанием пассажиров занимаются украинские бригады.
Контракт заключен по процедуре прямых переговоров без открытого тендера. В PKP Intercity объяснили, что такое решение было принято по техническим причинам, поскольку выполнение перевозок в рамках этой модели мог обеспечить только один перевозчик. В компании также отметили, что процедура отвечает действующему законодательству о государственных закупках.
Отдельно подчеркивается, что перевозчик не вел переговоры с другими компаниями по этому контракту.
При этом в PKP Intercity заявили, что соглашение является коммерческой тайной, поэтому дополнительные детали изменений в международных сообщениях не раскрываются. В то же время официально не сообщается о существенных изменениях в расписании пассажирских перевозок между Украиной и Польшей.
Также в Польше идет подготовка к инфраструктурным изменениям на одном из ключевых пограничных переходов в Дорогуске, где планируется строительство нового терминала и перенос процедур контроля. Это может повлиять на организацию международного железнодорожного сообщения в будущем.
Ранее сообщалось, что УЗ и польская государственная железная дорога PKP договорились о развитии инфраструктуры для восстановления интермодальных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре.