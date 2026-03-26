Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" заключила контракт с польской PKP Intercity почти на 18 млн злотых

Укрзализныця
"Укрзализныця" заключила контракт с польской PKP Intercity / Укрзалізниця

"Укрзализныця" и PKP Intercity подписали новое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого украинская сторона будет предоставлять услуги железнодорожных перевозок в Польше для польского оператора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отраслевое издание Rynok Kolejowy.

Общая стоимость контракта составляет почти 17,956 млн. злотых. Соглашение подписано 5 марта, а срок его действия рассчитан на 36 месяцев. Она предусматривает выполнение международных железнодорожных перевозок, осуществляемых на территории Польши.

В компании отмечают, что детали контракта носят конфиденциальный характер, однако речь идет о сообщении, предположительно охватывающем маршруты из Варшавы, Перемышля и Хелма, а также международные рейсы между Киевом и Варшавой. Все перевозки осуществляются с использованием подвижного состава "Укрзализныци", а обслуживанием пассажиров занимаются украинские бригады.

Контракт заключен по процедуре прямых переговоров без открытого тендера. В PKP Intercity объяснили, что такое решение было принято по техническим причинам, поскольку выполнение перевозок в рамках этой модели мог обеспечить только один перевозчик. В компании также отметили, что процедура отвечает действующему законодательству о государственных закупках.

Отдельно подчеркивается, что перевозчик не вел переговоры с другими компаниями по этому контракту.

При этом в PKP Intercity заявили, что соглашение является коммерческой тайной, поэтому дополнительные детали изменений в международных сообщениях не раскрываются. В то же время официально не сообщается о существенных изменениях в расписании пассажирских перевозок между Украиной и Польшей.

Также в Польше идет подготовка к инфраструктурным изменениям на одном из ключевых пограничных переходов в Дорогуске, где планируется строительство нового терминала и перенос процедур контроля. Это может повлиять на организацию международного железнодорожного сообщения в будущем.

Ранее сообщалось, что   УЗ и польская государственная железная дорога PKP договорились о развитии инфраструктуры   для восстановления интермодальных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре.

Автор:
Татьяна Гойденко