"Укрзалізниця" уклала контракт з польською PKP Intercity майже на 18 млн злотих

“Укрзалізниця” та PKP Intercity підписали нову угоду про співпрацю, в межах якої українська сторона надаватиме послуги залізничних перевезень у Польщі для польського оператора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на галузеве видання Rynok Kolejowy.

Загальна вартість контракту становить майже 17,956 млн злотих. Угоду підписано 5 березня, а строк її дії розрахований на 36 місяців. Вона передбачає виконання міжнародних залізничних перевезень, які здійснюються на території Польщі.

У компанії зазначають, що деталі контракту мають конфіденційний характер, однак ідеться про сполучення, яке, ймовірно, охоплює маршрути з Варшави, Перемишля та Хелма, а також міжнародні рейси між Києвом і Варшавою. Усі перевезення здійснюються з використанням рухомого складу Укрзалізниці, а обслуговуванням пасажирів займаються українські бригади.

Контракт укладено за процедурою прямих переговорів без відкритого тендеру. У PKP Intercity пояснили, що таке рішення було ухвалене з технічних причин, оскільки виконання перевезень у межах цієї моделі міг забезпечити лише один перевізник. У компанії також наголосили, що процедура відповідає чинному законодавству про державні закупівлі.

Окремо підкреслюється, що перевізник не вів переговорів з іншими компаніями щодо цього контракту.

При цьому у PKP Intercity заявили, що угода є комерційною таємницею, тому додаткові деталі щодо змін у міжнародних сполученнях не розкриваються. Водночас офіційно не повідомляється про суттєві зміни у розкладі пасажирських перевезень між Україною та Польщею.

Також у Польщі триває підготовка до інфраструктурних змін на одному з ключових прикордонних переходів у Дорогуську, де планується будівництво нового термінала та перенесення процедур контролю. Це може вплинути на організацію міжнародного залізничного сполучення у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що УЗ і польська державна залізниця PKP домовилися про розвиток інфраструктури для відновлення інтермодальних перевезень у євразійському залізничному коридорі.