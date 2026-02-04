Запланована подія 2

Гарячий чай та затишок: "Укрзалізниця" відкрила пункт обігріву для пасажирів у Перемишлі

вокзал
На залізничному вокзалі Перемишля запрацював пункт обігріву / Мінрозвитку громад і територій

“Укрзалізниця" та польський оператор PKP Intercity спільно облаштували пункт обігріву для пасажирів на вокзалі Перемишля. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Завдяки польським партнерам на вокзалі з’явився намет для обігріву, а "Укрзалізниця" подбала про затишок: пасажирів пригощають гарячим чаєм, а персонал допомагає зорієнтуватися в розкладі та напрямках.

Це дозволяє зробити очікування поїздів до та з України більш комфортним, особливо у холодну пору року.

Зазначається, що новий пункт обігріву працює з раннього ранку до пізньої ночі — упродовж усього часу курсування поїздів між Україною та Польщею.

Зона обігріву вже відкрита для відвідувачів, пропонуючи комфортні умови для відпочинку в теплі. Перші пасажири вже встигли скористатися сервісом і зігрітися в очікуванні рейсів.

Фото 2 — Гарячий чай та затишок: "Укрзалізниця" відкрила пункт обігріву для пасажирів у Перемишлі
Фото: Мінрозвитку

Також "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за межами України - на залізничній станції в польському місті Холм. Уже в перший день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів.

Нагадаємо, після обстрілів “Укрзалізниця” розгорнула вагони незламності у Києві та Харкові - з теплом, електрикою, інтернетом і гарячою їжею для всіх, хто цього потребує.

Автор:
Тетяна Бесараб