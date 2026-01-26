"Укрзалізниця" відкрила перший пункт незламності за кордоном

"Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за межами України — на залізничній станції в польському місті Холм. Уже в перший день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів сполученням з Україною, встановлено спеціальні вагони обігріву. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, має окремі місця для годування та сповивання немовлят. Для маленьких пасажирів доступні розмальовки та набори для малювання.

У вагонах передбачені пристрої для підзарядки мобільних гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

У другому вагоні для пасажирів представлено частину колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше експонувалася у складі Мистецького поїзда. Вагони розміщені на третій платформі вокзалу.

Необхідність створення пункту незламності зумовлена реконструкцією будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року. Через це пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період.

До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Станція також є важливим пересадковим хабом для подальших подорожей до Берліна, Варшави, Лодзя, Познані та інших міст. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

