"Укрзализныця" открыла первый "пункт незламності" за рубежом

"Укрзализныця" развернула первый “пункт незламності” за пределами Украины — на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

На станции Холм, по которой курсируют пять пар пассажирских поездов сообщением с Украиной, установлены специальные вагоны обогрева. Один из них оборудован игровой зоной для детей, имеет отдельные места для кормления и пеленания младенцев. Для маленьких пассажиров есть раскраски и наборы для рисования.

В вагонах предусмотрены устройства для подзарядки мобильных гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Во втором вагоне для пассажиров представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, ранее экспонировавшаяся в составе Художественного поезда. Вагоны расположены на третьей платформе вокзала.

Необходимость создания "пункту незламності" обусловлена продолжающейся с 2024 года реконструкцией здания вокзала в Холме. Поэтому пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом, в частности в зимний период.

В Холм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева. Станция также является важным пересадочным хабом для дальнейших путешествий в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города. Ежесуточно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров.

