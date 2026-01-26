Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" открыла первый "пункт незламності" за рубежом

В польском Холме заработал первый заграничный пункт несокрушимости УЗ
В польском Холме заработал первый заграничный пункт несокрушимости УЗ / Укрзалізниця

"Укрзализныця" развернула первый “пункт незламності” за пределами Украины — на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

На станции Холм, по которой курсируют пять пар пассажирских поездов сообщением с Украиной, установлены специальные вагоны обогрева. Один из них оборудован игровой зоной для детей, имеет отдельные места для кормления и пеленания младенцев. Для маленьких пассажиров есть раскраски и наборы для рисования.

В вагонах предусмотрены устройства для подзарядки мобильных гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Во втором вагоне для пассажиров представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, ранее экспонировавшаяся в составе Художественного поезда. Вагоны расположены на третьей платформе вокзала.

Необходимость создания "пункту незламності" обусловлена продолжающейся с 2024 года реконструкцией здания вокзала в Холме. Поэтому пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом, в частности в зимний период.

В Холм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева. Станция также является важным пересадочным хабом для дальнейших путешествий в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города. Ежесуточно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров.

Напомним, в Буче заработали вагоны незламності от "Укрзализныци". На станции горожане могут согреться, подзарядить телефоны и пользоваться интернетом Starlink.

Автор:
Татьяна Гойденко