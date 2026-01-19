Запланована подія 2

"Вагони незламності": "Укрзализныця" запускает мобильные хабы в энергодефицитных регионах

Вагоны
УЗ запускает автономные вагоны в наиболее проблемных регионах / Минрозвития общин и территорий

"Укрзализныця" совместно с партнерами вводит в работу сеть мобильных “пунктов незламності. В ближайшие дни на железнодорожные станции Украины прибудут специально оборудованные автономные вагоны, которые должны стать ключевой поддержкой населения при длительных отключениях электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Где появятся мобильные пункты

Мобильные хабы будут развернуты на станциях в тех регионах, где потребность в автономном питании и тепле наиболее острая:

  • Харьковщина, Сумщина и Полтавщина: вагоны будут работать в общинах, где отсутствуют стационарные "пункти незламності" и нет стабильного автономного теплоснабжения.
  • Киевщина: пункты обогрева на базе вагонов будут размещены на станциях Бородянка, Ирпень и Буча.
  • Днепр, Павлоград и Запорожье: здесь автономные вагоны будут служить дополнительными опорными точками на случай масштабных обесточений.

Полная автономность

Новые "пункти незламності" – это полноценные автономные хабы на колесах. Каждый вагон оснащен мощными системами питания и отопления, что позволяет им работать независимо от общей энергосети.

Жители городов смогут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться связью при критической ситуации.

Минразвития вместе с ОВА и "Укрзализныцей" определяют, где именно будут работать мобильные пункты. Вагоны размещают на станциях и вокзалах городов и поселков, чтобы люди могли быстро добраться до них в случае необходимости.

Отдельно еще 14 "вагонів незламності" направляются в прифронтовые области. Они также рассматриваются как быстрый мобильный резерв и могут быть оперативно перемещены на любую станцию Украины в зависимости от ситуации и потребностей регионов.

Каждый такой вагон оснащен:

  • полноценным отоплением в любую погоду;
  • зарядными станциями от генератора и портативных источников питания;
  • микроволновой печью и холодильником;
  • комплект Starlink для стабильной связи;
  • детским купе с играми, книгами и мультзоной;
  • pet-friendly купе для владельцев домашних животных.
Фото 2 — "Вагони незламності": "Укрзализныця" запускает мобильные хабы в энергодефицитных регионах
Более 30 "вагонов незламності" отправляются в регионы Украины. Фото: Минразвития

В министерстве добавили, что после массированной атаки врага в начале января "вагоны несокрушимости" были оперативно доставлены на станции в Броварах, Борисполе, Василькове и Фастове.

За неделю длительных отключений электроэнергии ими воспользовались более 4 тысяч человек.

Напомним, для экономии электроэнергии и по требованию правительства "Укрзализныця" на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове приглушили наружное освещение.

Автор:
Татьяна Бессараб