"Вагони незламності": "Укрзализныця" запускает мобильные хабы в энергодефицитных регионах
"Укрзализныця" совместно с партнерами вводит в работу сеть мобильных “пунктов незламності”. В ближайшие дни на железнодорожные станции Украины прибудут специально оборудованные автономные вагоны, которые должны стать ключевой поддержкой населения при длительных отключениях электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Где появятся мобильные пункты
Мобильные хабы будут развернуты на станциях в тех регионах, где потребность в автономном питании и тепле наиболее острая:
- Харьковщина, Сумщина и Полтавщина: вагоны будут работать в общинах, где отсутствуют стационарные "пункти незламності" и нет стабильного автономного теплоснабжения.
- Киевщина: пункты обогрева на базе вагонов будут размещены на станциях Бородянка, Ирпень и Буча.
- Днепр, Павлоград и Запорожье: здесь автономные вагоны будут служить дополнительными опорными точками на случай масштабных обесточений.
Полная автономность
Новые "пункти незламності" – это полноценные автономные хабы на колесах. Каждый вагон оснащен мощными системами питания и отопления, что позволяет им работать независимо от общей энергосети.
Жители городов смогут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться связью при критической ситуации.
Минразвития вместе с ОВА и "Укрзализныцей" определяют, где именно будут работать мобильные пункты. Вагоны размещают на станциях и вокзалах городов и поселков, чтобы люди могли быстро добраться до них в случае необходимости.
Отдельно еще 14 "вагонів незламності" направляются в прифронтовые области. Они также рассматриваются как быстрый мобильный резерв и могут быть оперативно перемещены на любую станцию Украины в зависимости от ситуации и потребностей регионов.
Каждый такой вагон оснащен:
- полноценным отоплением в любую погоду;
- зарядными станциями от генератора и портативных источников питания;
- микроволновой печью и холодильником;
- комплект Starlink для стабильной связи;
- детским купе с играми, книгами и мультзоной;
- pet-friendly купе для владельцев домашних животных.
В министерстве добавили, что после массированной атаки врага в начале января "вагоны несокрушимости" были оперативно доставлены на станции в Броварах, Борисполе, Василькове и Фастове.
За неделю длительных отключений электроэнергии ими воспользовались более 4 тысяч человек.
Напомним, для экономии электроэнергии и по требованию правительства "Укрзализныця" на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове приглушили наружное освещение.