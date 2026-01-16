Запланована подія 2

Экономия ради: на пяти железнодорожных вокзалах Украины приглушили свет (ФОТО)

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве приглушили свет. / Укрзалізниця

В целях экономии электроэнергии и по требованию правительства "Укрзализныця" на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове приглушили наружное освещение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

железнодорожный вокзал в Днепре
железнодорожный вокзал в Днепре / Укрзалізниця

Этот шаг вынужденный, но необходимый для уменьшения нагрузки на энергосистему. Несмотря на приглушенный свет на улице, внутри построек вокзалов пассажиры не испытывают неудобств.

"Пункти незламності" продолжают работать в штатном режиме — ждем вас, чтобы вы могли согреться, подзарядить гаджеты и провести холодный вечер в тепле и комфорте", — отметили в УЗ.

На 40 вокзалах обустроены зоны для родителей с детьми: места для кормления малышей, удобные зоны ожидания, раскраски и настольные игры. В ближайшее время "Укрзализныця" планирует открыть еще 50 "пунктів незламності" на меньших вокзалах и станциях по всей стране, в частности, на Киевщине, Харьковщине, Одесщине, Львовщине и Днепропетровщине.

Обращение правительства к бизнесу

Сегодня, 16 января, первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль обратился к бизнесу с призывом выключить излишнее освещение и наружную рекламу для экономии электроэнергии.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настойчивой просьбой выключить вывески, экраны, подсветки. Если у вас лишнее электричество, отдайте людям. Это будет ваш вклад в стабильность энергосистемы", – заявил Шмигаль.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Что означает чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Татьяна Ковальчук