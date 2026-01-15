- Категория
Зеленский поручил правительству немедленно упростить импорт электроэнергии
Президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор с участием премьер-министра, ключевых членов правительства и представителей областных и местных властей Киева, Харькова, Днепровщины, Сумщины и Черниговщины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.
Глава государства поручил правительству в течение дня обеспечить все необходимые решения по упрощению и увеличению импорта электроэнергии.
"Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой", - подчеркнул Зеленский.
Президент также ожидает немедленного упрощения регуляций по подключению в сеть дополнительного оборудования.
Критическая ситуация в Киеве
Зеленский отметил, что особенно сложная ситуация сложилась в столице.
"Время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города", - заявил президент.
Для Киева уже сформирован постоянно действующий штаб, работа которого будет курироваться на правительственном уровне. Зеленский ожидает от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.
По состоянию на сегодняшний день киевские пункты поддержки нуждаются в усилении. Министерство внутренних дел обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах, а в отношении Киева — отдельная работа.
Ослабление комендантского часа
Президент сообщил, что сегодня будут решения по комендантскому часу.
"Нужны достаточные послабления на время очень холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности", — пояснил Зеленский.
Ситуация в регионах
Президент поблагодарил областные и городские власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.
Взяты в работу запросы от Днепровщины - Днепра, Кривого Рога, других городов и общин региона. Зеленский поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области.
Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация также в Сумской области — президент отметил, что пытаются помочь.
Защита энергообъектов
Вечером Зеленский ожидает докладов по выполнению определенных задач. Отдельно президент проведет совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам в поддержку ПВО.
Отметим, по поручению Зеленского было создано и проведено первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.