Зеленский поручил правительству немедленно упростить импорт электроэнергии

Президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор с участием премьер-министра, ключевых членов правительства и представителей областных и местных властей Киева, Харькова, Днепровщины, Сумщины и Черниговщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Глава государства поручил правительству в течение дня обеспечить все необходимые решения по упрощению и увеличению импорта электроэнергии.

"Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой", - подчеркнул Зеленский.

Президент также ожидает немедленного упрощения регуляций по подключению в сеть дополнительного оборудования.

Критическая ситуация в Киеве

Зеленский отметил, что особенно сложная ситуация сложилась в столице.

"Время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города", - заявил президент.

Для Киева уже сформирован постоянно действующий штаб, работа которого будет курироваться на правительственном уровне. Зеленский ожидает от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

По состоянию на сегодняшний день киевские пункты поддержки нуждаются в усилении. Министерство внутренних дел обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах, а в отношении Киева — отдельная работа.

Ослабление комендантского часа

Президент сообщил, что сегодня будут решения по комендантскому часу.

"Нужны достаточные послабления на время очень холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности", — пояснил Зеленский.

Ситуация в регионах

Президент поблагодарил областные и городские власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

Взяты в работу запросы от Днепровщины - Днепра, Кривого Рога, других городов и общин региона. Зеленский поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области.

Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация также в Сумской области — президент отметил, что пытаются помочь.

Защита энергообъектов

Вечером Зеленский ожидает докладов по выполнению определенных задач. Отдельно президент проведет совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам в поддержку ПВО.

Отметим, по поручению Зеленского было создано и проведено первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.