Режим не отменяется: правительство готовит "точечные исключения" для комендантского часа
После очередных атак на энергетическую инфраструктуру прошло заседание специального штаба под председательством Дениса Шмыгаля. Главные усилия сейчас направлены на скорый ремонт, формирование резервов оборудования и защиту объектов от новых ударов. Отдельное внимание было уделено режиму комендантского часа.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Что решило правительство?
"Отмечаю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности", — отметил он.
По его словам, речь идет о возможных "временных и точечных исключениях", которые позволят:
- обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;
- дать людям возможность безопасно добраться до "пунктів незламності" – по аналогии с доступом к укрытиям;
- обеспечить работу заведений, официально выполняющих функцию пунктов несокрушимости.
"Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может", — подчеркнул министр.
Поручение Зеленского
1 4 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила для комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация сохранности это позволяет, безусловно", — заявил глава государства во время вечернего обращения.
Что такое комендантский час?
Комендантский час — период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.
Почти во всех регионах, где нет боевых действий, она продолжается в течение четырех-пяти ночных часов. Единственной областью, где комендантского часа нет, есть Закарпатская.