Режим не отменяется: правительство готовит "точечные исключения" для комендантского часа

кулеба
В Украине комендантский час не отменяется. / Министерство развития общин и территорий Украины

После очередных атак на энергетическую инфраструктуру прошло заседание специального штаба под председательством Дениса Шмыгаля. Главные усилия сейчас направлены на скорый ремонт, формирование резервов оборудования и защиту объектов от новых ударов. Отдельное внимание было уделено режиму комендантского часа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Что решило правительство?

"Отмечаю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности", — отметил он.

По его словам, речь идет о возможных "временных и точечных исключениях", которые позволят:

  • обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;   
  • дать людям возможность безопасно добраться до "пунктів незламності" – по аналогии с доступом к укрытиям;   
  • обеспечить работу заведений, официально выполняющих функцию пунктов несокрушимости.

"Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может", — подчеркнул министр.

Поручение Зеленского

1 4 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила для комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация сохранности это позволяет, безусловно", — заявил глава государства во время вечернего обращения.

Что такое комендантский час?

Комендантский час — период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

Почти во всех регионах, где нет боевых действий, она продолжается в течение четырех-пяти ночных часов. Единственной областью, где комендантского часа нет, есть Закарпатская.

Автор:
Татьяна Ковальчук