Режим не скасовується: уряд готує точкові "точкові винятки" для комендантської години

Після чергових атак на енергетичну інфраструктуру відбулося засідання спеціального штабу під головуванням Дениса Шмигаля. Головні зусилля зараз спрямовані на швидкий ремонт, формування резервів обладнання та захист об’єктів від нових ударів. Окрему увагу приділили режиму комендантської години.

Як пише Delo.ua, про це повідомив премʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Що вирішив уряд?

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", — зазначив він.

За його словами, йдеться про можливі "тимчасові та точкові винятки", які дозволять:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;



забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію пунктів незламності.

"Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", — підкреслив міністр.

Доручення Зеленського

14 січня, Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

"Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", — заявив очільник держави під час вечірнього звернення.

Що таке комендантська година?

Комендантська година — період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом чотирьох-п’яти нічних годин. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.