В Киеве создан штаб для ликвидации последствий обстрелов энергетических объектов

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

По поручению президента Владимира Зеленского, создано и провели первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Заседания штаба будут проходить регулярно, а сама работа будет продолжаться круглосуточно. "Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - отметил Шмигаль.

Министр поручил обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и в Киевской области.

Приоритеты работы

На заседании заслушали актуальную информацию от ГСЧС, МВД и представителей местного самоуправления в Киеве и Киевской области.

Обсудили необходимые шаги по быстрому ремонту энергообъектов, формированию запасов оборудования и привлечению международной помощи. Отдельное внимание было уделено усилению защиты энергетической инфраструктуры — сформирован перечень мероприятий, будут определены ответственные за организацию процесса.

Шмигаль поблагодарил ремонтные бригады, коммунальщики и энергетики, которые работают в сверхсложных условиях и возвращают свет и тепло в украинские дома.

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве будет создан штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Автор:
Татьяна Гойденко