У Києві створено штаб для ліквідації наслідків обстрілів енергетичних об’єктів

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

За дорученням президента Володимира Зеленського створено та провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів у Києві. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Засідання штабу відбуватимуться регулярно, а сама робота велитиметься цілодобово. "Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", — зазначив Шмигаль.

Міністр доручив забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області.

Пріоритети роботи

На засіданні заслухали актуальну інформацію від ДСНС, МВС та представників місцевого самоврядування міста Києва і Київської області.

Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергооб'єктів, формування запасів обладнання та залучення міжнародної допомоги. Окрему увагу приділили посиленню захисту енергетичної інфраструктури — сформовано перелік заходів, будуть визначені відповідальні за організацію процесу.

Шмигаль подякував ремонтним бригадам, комунальникам та енергетикам, які працюють у надскладних умовах і повертають світло й тепло в українські домівки.

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві буде створено штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Автор:
Тетяна Гойденко