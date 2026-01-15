Между Зеленским и Кличко произошел заочный спор на фоне ситуации в энергосистеме Киева

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обвинения президента Владимира Зеленского в ненадлежащей подготовке столицы к сегодняшней чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Об этом пишет Delo.ua.

Что сказал Зеленский

В традиционном вечернем обращении президент раскритиковал власти Киева, поставив ей в пример подготовку в Харькове.

"Проанализировали ситуацию в части наших городов — особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина (Днепр, Кривой Рог) еще некоторые другие наши города и регионы. Видим, как много сделано, в частности, в Харькове — там местная власть подготовилась. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше. Очень мало сделано в столице. И даже этими сроками вы интенсивно вы всё время. Должны быть решения" , - заявил Зеленский.

"Сплошной хейт": ответ Кличко

Виталий Кличко в ответ на обвинения президента заявил, что он, как мэр, и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города во время чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?.. Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7? ", – подчеркнул Кличко.

По его мнению, такие заявления прежде всего нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, которые своими неутомимыми усилиями тоже борются за свою страну.

"Между тем - сплошной хейт. Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично на какие-то рейтинги и призраки вы.

Он добавил, что отвечает президенту публично, потому что за последние четыре года так ни разу не имел личной встречи с президентом.

Ситуация в столице

9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление. В некоторых домах отопления до сих пор нет.

Вместо стабилизационных отключений киевляне столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

13 января глава Киева Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещают, что ситуация улучшится уже вечером 15 января, если не будет новых массированных атак.

Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а улучшения следует ожидать уже после завершения морозов.