Між Зеленським та Кличком сталася заочна суперечка на тлі ситуації в енергосистемі Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на звинувачення президента Володимира Зеленського у неналежній підготовки столиці до сьогоднішньої надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Про це пише Delo.ua.

Що сказав Зеленський

У традиційному вечірньому зверненні президент розкритикував владу Києва, поставивши їй у приклад підготовку у Харкові.

"Проаналізували ситуацію в частині наших міст — особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина (Дніпро, Кривий Ріг) іще деякі інші наші міста й регіони. Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові — там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено у столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності — треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення", — заявив Зеленський.

"Суцільний хейт": відповідь Кличка

Віталій Кличко у відповідь на звинувачення президента заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав?.. Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду? Коли енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян? ", - підкреслив Кличко.

На його думку, такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, які своїми невтомними зусиллями теж борються за свою країну

"Тим часом - суцільний хейт. Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", - наголосив мер столиці.

Він додав, що відповідає президенту публічно, бо за останніх чотири роки так жодного разу не мав особистої зустрічі з президентом.

Ситуація в столиці

9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення. У деяких будинках опалення немає досі.

Замість стабілізаційних відключень кияни зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

13 січня очільник Києва Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяють, що ситуація поліпшиться вже ввечері 15 січня, якщо не буде нових масованих атак.

Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.