Половина домов в Киеве без отопления в мороз: Кличко рассказал о ситуации в столице

Кличко
Виталий Кличко призвал киевлян уехать из Киева / КГГА

Половина многоквартирных домов Киева без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, без отопления почти 6 тысяч домов.

Кличко рассказал, что коммунальщики заживили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных, и вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян.

"Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев этой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, и погодные условия, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.

"Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и водой .

Также по состоянию на утро 9 января в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Из - за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.

Автор:
Светлана Манько