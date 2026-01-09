В Минэнерго рассказали о последствиях атаки армии РФ на энергетику: где нет света

По состоянию на утро 9 января в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Из-за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на брифинге.

По его словам, этой ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. В общей сложности было применено более 240 ударных БПЛА и 36 ракет морского и наземного базирования.

Колесник отметил, что в результате обстрелов получили существенные повреждения объекты системы передачи электроэнергии - подстанции и воздушные линии, а также объекты генерации.

Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру вновь обесточен город Славутич. Кроме того, на утро без электроснабжения остаются около 3 тысяч абонентов в Черниговской области.

Замминистра сообщил, что на Днепропетровщине со вчера электроснабжение возобновлено для более одного миллиона потребителей, которые были обесточены из-за российских обстрелов 7–8 января. По состоянию на утро без света остаются более 34 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Колесник отметил, что в Запорожье со вчерашнего дня заживлены все объекты критической инфраструктуры и населения.

Из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены более 1000 населенных пунктов в ряде областей, больше всего в Киевской и Черниговской. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Колесник напомнил, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в нескольких регионах введены графики аварийных отключений. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В течение дня планируется возврат к графикам почасовых отключений во всех регионах, кроме Левобережья Киевской области.

Также 9 января из - за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и водой .