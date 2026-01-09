Потери врага по состоянию на 9 января 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1416 сутки полномасштабной войны составляют 1 216 930 человек.

Потери России в войне на 9 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 января потеряла:

личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек;

танков – 11 526 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 882 (+8) ед;

артиллерийских систем – 35 892 (+18) ед;

РСЗО – 1 596 (+0) ед;

средства ПВО – 1269 (+0) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) ед;

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 73 426 (+90) ед;

специальная техника – 4037 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 244 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

226 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

8 баллистических Искандер-М/С-400;

10 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

