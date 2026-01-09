Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 9 января 2026 года — Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1416 сутки полномасштабной войны составляют 1 216 930 человек.

Потери России в войне на 9 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 января потеряла:

  • личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек;
  • танков – 11 526 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 882 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 35 892 (+18) ед;
  • РСЗО – 1 596 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1269 (+0) ед;
  • самолетов – 434 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) ед;
  • крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 426 (+90) ед;
  • специальная техника – 4037 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 9 января 2026 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 244 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 226 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
  • 8 баллистических Искандер-М/С-400;
  • 10 крылатых ракет "Калибр".
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 9 января 2026 года — Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько