Втрати ворога станом на 9 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1030 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1416 добу повномасштабної війни становлять 1 216 930 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 січня втратила:
- особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб;
- танків – 11 526 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од;
- артилерійських систем – 35 892 (+18) од;
- РСЗВ – 1 596 (+0) од;
- засоби ППО – 1 269 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од;
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од;
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 244 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 8 балістичних Іскандер-М/С-400;
- 10 крилатих ракет “Калібр”.
Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
