Втрати ворога станом на 9 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1030 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1416 добу повномасштабної війни становлять 1 216 930 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 січня втратила:

особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб;

танків – 11 526 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од;

артилерійських систем – 35 892 (+18) од;

РСЗВ – 1 596 (+0) од;

засоби ППО – 1 269 (+0) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од;

крилаті ракети – 4 137 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од;

спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 244 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

8 балістичних Іскандер-М/С-400;

10 крилатих ракет “Калібр”.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

