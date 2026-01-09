Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка та Залізничне Запорізької області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 122 обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Малих Щербаків.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько