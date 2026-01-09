Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1416-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 – из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили, в частности, районы населенных пунктов Юльевка, Рождественская, Горькая, Верхняя Терса, Любицкое, Дорожнянка и Железнодорожное Запорожской области; Залив Одесской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Противник произвел 122 обстрела, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Согласие, Рыбное, Егоровка, Январское и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 21 атаку россиян в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в районе Варваровки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Малых Щербаков.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки россиян в направлении Антоновского моста.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько