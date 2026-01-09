Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026 года

Продолжается 1416-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 – из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили, в частности, районы населенных пунктов Юльевка, Рождественская, Горькая, Верхняя Терса, Любицкое, Дорожнянка и Железнодорожное Запорожской области; Залив Одесской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Противник произвел 122 обстрела, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Согласие, Рыбное, Егоровка, Январское и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 21 атаку россиян в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в районе Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

