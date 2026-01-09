У Міненерго розповіли про наслідки атаки армії РФ на енергетику: де немає світла

Станом на ранок 9 січня у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Через пошкодження мереж на Лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На Правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник на брифінгу.

За його словами, цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Загалом було застосовано понад 240 ударних БПЛА та 36 ракет морського й наземного базування.

Колісник зауважив, що внаслідок обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень об’єкти системи передачі електроенергії - підстанції та повітряні лінії, а також об’єкти генерації.

Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знову знеструмлене місто Славутич. Крім того, станом на ранок без електропостачання залишаються близько 3 тисяч абонентів у Чернігівській області.

Заступник міністра повідомив, що на Дніпропетровщині від учора електропостачання відновлено для понад одного мільйона споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли 7–8 січня. Станом на ранок без світла залишаються понад 34 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

Колісник зазначив, що у Запоріжжі з учорашнього дня заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури та населення.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені понад 1000 населених пунктів у низці областей, найбільше у Київській та Чернігівській. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Колісник нагадав, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень. У більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Протягом дня планується повернення до графіків погодинних відключень у всіх регіонах, окрім Лівобережжя Київської області.

Також 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і водою.