Дніпропетровська і Запорізька області повністю знеструмлені: що відомо

Увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Там зазначили, що критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.

У частині населених пунктів внаслідок атаки є перебої із тепло- та водопостачанням. У Дніпрі та частині населених пунктів області відновлювальні роботи тривають з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше повернути тепло та воду для жителів. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

У Запоріжжі продовжується запуск генераторів та підключення когенераційних установок. Водопостачання забезпечене за допомогою альтернативних джерел живлення.

Дніпропетровська область

За даними ДТЕК, Дніпропетровщині ввели аварійні відключення світла через російську атаку.

В.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

"Становище важке. Втім, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть роботи з відновлення. Доки ж підзарядити гаджети, зігрітися, отримати необхідну консультацію щодо безпекових заходів можна в Пунктах незламності, які організовані в регіоні", - зазначив Гайваненко.

Також, за інформацією Гайваненка, через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що стосовно відновлення енергопостачання в області немає жодних прогнозів. Він радить зробити запас води.

Він також попередив, що можуть виникнути проблеми з мобільним зв’язком.

Лукашук нагадав про національний роумінг, завдяки якому можна перемикатися між операторами і користуватися базовими послугами мобільного зв’язку (дзвінки та смс).

Як поінформував міський голова Дніпра Борис Філатов, застосовуються усі алгоритми дій, напрацьовані за попередні роки.

"Всі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є необхідні запаси води. Лікувальний процес не зупиняється. Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.

За словами Філатова, електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах.

Запорізька область

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив що у Запоріжжі уже розпочали роботу 120 Пунктів незламності.

Вночі він поінформував про відновлення напруги на ключових обʼєктах.

"Продовжуються роботи з подачі електроенергії, насамперед для об’єктів критичної інфраструктури. Працюємо в постійному режимі, щоб світло повернулося якнайшвидше усім споживачам", - зазначив очільник ОВА.

Також через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок працює в аварійному режимі.

За словами Федорова, усі базові станції перевели на акумуляторні батареї і цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі. Жителів області просять обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби.

За інформацією Федорова, усі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.

"Завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі. Подача тепла в оселі триває", - додав він.

Як курсують поїзди

В "Укрзалізниці" повідомили, що усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій переходять на резервну теплотягу. Вокзали також заживлені від генераторів.

Із затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

734 Київ — Дніпро

37 Запоріжжя — Київ

119 Дніпро — Холм

79 Дніпро — Львів

Рух поїздів Dnipro City Express також буде налагоджено під теплотягою.

Нагадаємо, 8 січня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.