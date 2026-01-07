Відключення електроенергії в Україні: що відомо про графіки

8 січня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Запровадження обмежень пов’язане з наслідками масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Водночас у пресслужбі не уточнили кількість черг відключень та конкретний час їх застосування.

В "Укренерго" зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, а графіки та обсяги відключень можуть змінюватися залежно від навантаження. Споживачам радять регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Крім того, енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію у години, коли вона подається за графіком, аби зменшити навантаження на систему та забезпечити її стабільну роботу.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.