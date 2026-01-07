Запланована подія 2

Отключение электроэнергии в Украине: что известно о графиках

свет
Свет в Украине: где и когда могут применить отключение / Pixabay

8 января во всех регионах Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Введение ограничений связано с последствиями массированных ракетно-дроновых атак России на объекты энергетической инфраструктуры. В то же время в пресс-службе не уточнили количество очередей отключений и конкретное время их применения.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной, а графики и объемы отключений могут изменяться в зависимости от нагрузки. Потребителям рекомендуют регулярно проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Кроме того, энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию в часы, когда она подается по графику, чтобы уменьшить нагрузку на систему и обеспечить ее стабильную работу.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Ольга Опенько