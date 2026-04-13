В зоне ЧАЭС выращивали зерно без разрешений более 5 лет: прокуратура обратилась в суд

В Чернобыльской зоне более пяти лет незаконно использовали около 190 гектаров земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть участки государству.

В зоне ЧАЭС выращивали зерно без разрешений

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с требованием вернуть в государственную собственность три земельных участка общей площадью более 190 гектаров.

Речь идет о территориях в Вышгородском районе, расположенных в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

По данным следствия, эти земли находились в использовании государственного органа, ответственного за управление зоной отчуждения. Однако государственные регистраторы незаконно изменили их статус и перевели в коммунальную собственность. Впоследствии право пользования участками безосновательно было передано частной компании.

С 2020 года на этих территориях выращивали сельскохозяйственные культуры, в частности, пшеницу и кукурузу, без необходимых разрешений. В прокуратуре подчеркивают, что такая деятельность может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Следствие установило, что основанием для незаконной регистрации стало решение Полесского районного совета, которого фактически не существует. Также были использованы государственные акты на землю, изданные бывшему коллективному предприятию "Свитанок", которое находится в процессе ликвидации и не имеет правопреемников.

Представленные прокуратурой доказательства, в том числе результаты экспертиз, подтверждают изложенные факты. Суд уже открыл производство и назначил подготовительное заседание. Досудебное расследование продолжается.

