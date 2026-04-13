У зоні ЧАЕС вирощували зерно без дозволів понад 5 років: прокуратура звернулась до суду

У Чорнобильській зоні незаконно використовували землі / Pixabay

У Чорнобильській зоні понад п’ять років незаконно використовували близько 190 гектарів землі для вирощування сільськогосподарських культур. Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути ділянки державі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора звернулася до Господарського суду Київської області з вимогою повернути у державну власність три земельні ділянки загальною площею понад 190 гектарів.

Йдеться про території у Вишгородському районі, розташовані в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За даними слідства, ці землі перебували у користуванні державного органу, відповідального за управління зоною відчуження. Однак державні реєстратори незаконно змінили їхній статус і перевели у комунальну власність. Згодом право користування ділянками безпідставно передали приватній компанії.

Із 2020 року на цих територіях вирощували сільськогосподарські культури, зокрема пшеницю та кукурудзу, без необхідних дозволів. У прокуратурі наголошують, що така діяльність може становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для незаконної реєстрації стало рішення Поліської районної ради, якого фактично не існує. Також були використані державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству "Світанок", яке перебуває у процесі ліквідації та не має правонаступників.

Надані прокуратурою докази, зокрема результати експертиз, підтверджують викладені факти. Суд уже відкрив провадження та призначив підготовче засідання. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронні органи викрили масштабну земельну схему із заволодінням 41,5 га особливо цінних земель лісового фонду в заповідній зоні "Конча-Заспа" на березі Дніпра.

Автор:
Ольга Опенько