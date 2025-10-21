Ставки, дамби, греблі: прокуратура Київщини повернула державі 59 гідроспоруд

Органи прокуратури Київської області забезпечили повернення у державну власність 59 гідротехнічних споруд, які незаконно перебували у приватній власності понад 30 років. Ці об'єкти, загальною площею понад 25 тисяч квадратних метрів, розташовані на річці Бобриця у Бучанському та Фастівському районах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Йдеться про майно, вартість якого обчислюється мільйонами гривень, що незаконно вибуло з державної власності ще під час приватизаційних процесів 1990-х років.

Ці гідроспоруди, які включають дамби, греблі, водовпускні та водовипускні споруди, з 1960–1970-х років перебували у державній власності та використовувалися для риборозведення. Незаконне включення 30 ставків до статутного капіталу новоствореного товариства відбулося наприкінці 1990-х під час приватизації одного з державних рибогосподарських підприємств.

Після першого втручання прокуратури у 2013 році господарський суд визнав приватизацію незаконною. Однак у 2018 році приватний нотаріус повторно зареєстрував право власності на ці об’єкти за правонаступником товариства, безпідставно включивши до складу майнових комплексів гідротехнічні об’єкти, які за законом не можуть бути приватною власністю.

Прокурори Київщини подали нові позови, і суди всіх інстанцій, включно з Верховним судом, підтримали позицію прокуратури: гідроспоруди є невід’ємною частиною водних об’єктів і можуть належати виключно державі.

Завдяки наполегливій позиції прокурорів, суди скасували незаконну реєстрацію, і 59 гідроспоруд рибницьких ставків повернуто у власність держави. Наразі Фонд державного майна України проводить їх облік.

