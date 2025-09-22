Екологічна прокуратура вимагає встановити межі заказника "Острів Жуків" у Києві: чому це важливо

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора подала позов до Київської міської ради та її виконавчих органів з вимогою встановити межі ландшафтного заказника "Острів Жуків". Це допоможе уникнути незаконної передачі земель у приватну власність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Слідчі вимагають позначити територію заказника інформаційними та охоронними знаками та внести дані до Державного земельного кадастру. Провадження у справі відкрив Київський окружний адміністративний суд.

Ландшафтний заказник "Острів Жуків", площа якого становить понад 1,6 тис. га, був створений у 1999 році. Метою створення було збереження представників флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних територій Києва.

Заказник включає один із найбільших островів столиці з луками, болотами, післяльодовиковими дюнами та водоймами. Численні протоки, річища та озера є нерестовищами і мають значення для відтворення риби Канівського водосховища.

Протягом 25 років межі заказника не були встановлені. Через це частина земель незаконно передавалася у приватну власність. Завдяки позовам прокурорів більшість цих земель було повернуто у комунальну власність. У проєкті нового генерального плану Києва територія заказника не позначена як заповідна, що створює ризики незаконного розпорядження цими землями.

Нагадаємо, на початку вересня Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директору приватної компанії, що присвоїла землю площею понад 11 га на Жуковому острові з метою будівництва. У подальшому представники фірми планували отримати документи на володіння ділянкою на законних підставах.