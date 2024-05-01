Уряд оновив правила користування землями водного фонду: що змінюється та чому це важливо?

23 січня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив оновлений порядок користування землями водного фонду. Цей документ замінює попередній порядок, який діяв з 1996 року. Відповідно, 30 січня 2024 року набрала чинності Постанова КМУ №80 від 23.01.2024 року, якою викладено в новій редакції Порядок користування землями водного фонду. Цей крок спрямований на покращення управління водними ресурсами країни та мінімізацію ризиків забруднення водойм.

Чому на землях водного фонду діють спеціальні правила виконання робіт?

Будь-яка діяльність на землях водного фонду, які безпосередньо прилягають до річок, моря та інших водойм, може негативно вплинути на:

водні екосистеми;

якість води;

береги водойм.

Власне тому держава й встановлює чіткий перелік дозволених робіт на цих територіях та вимагає оцінки впливу на довкілля перед початком багатьох із них.

Які ключові зміни внесені Постановою №80?

Розширено перелік земель водного фонду. До нього тепер належать:

Острови та прибережні смуги, не зайняті лісами;

Землі, зайняті водосховищами;

Штучно створені земельні ділянки в межах акваторій морських портів.

Оновлено перелік робіт, які можна проводити на землях водного фонду. До них зокрема, відносяться:

Будівництво гідротехнічних та фортифікаційних споруд;

Прокладання комунікацій та трубопроводів;

Створення прикордонних просік;

Видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок);

Днопоглиблення;

Розчистка русел та дна водойм.

Уточнено перелік обмежень господарської діяльності. Наприклад, як і раніше, заборонено:

розорювання земель;

зберігання та застосування пестицидів і добрив;

влаштування літніх таборів для худоби;

будівництво баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

миття та обслуговування транспортних засобів;

випалювання сухої рослинності.

Вдосконалено систему державного контролю за використанням та охороною земель водного фонду. Державний контроль здійснюється:

Держгеокадастром та його територіальними органами;

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (за наявності відповідного рішення ради);

Держекоінспекцією та її територіальними органами.

Змінено процедуру надання земель водного фонду у користування, виключено згадки щодо надання земель водного фонду у постійне та тимчасове користування. Це може свідчити про перехід до більш гнучких форм користування землями водного фонду, що відповідає сучасним потребам та викликам.

Новим Порядком підтверджено, що оцінка впливу на довкілля залишається обов'язковою для більшості робіт. Це стосується, зокрема:

намиву територій;

будівництва гідротехнічних споруд;

прокладання кабелів та трубопроводів;

робіт з берегоукріплення тощо.

Чому оцінка впливу на довкілля така важлива?

Ця процедура дозволяє:

Визначити потенційні ризики для довкілля та водних ресурсів.

Розробити заходи з мінімізації цих ризиків.

Гарантувати , що роботи на землях водного фонду не завдадуть шкоди довкіллю.

Принагідно зазначаємо, що відповідальність за проведення оцінки впливу на довкілля лежить на тому, хто планує роботи на землях водного фонду.

Потенційний вплив змін:

Для землевласників:

Збільшення категорій земель, що відносяться до водного фонду.

Зміна дозволених видів діяльності на цих землях. Врегулювання актуальних потреб для будівництва та обслуговування інфраструктури.

Посилення державного контролю.

Для землекористувачів:

Введення нових обмежень та вимог, що потребуватимуть дотримання землекористувачами.

Для органів влади:

Розширення повноважень щодо контролю за використанням земель водного фонду. Наслідки такого рішення залежатимуть від рівня прозорості діяльності контролюючих органів.

Збільшення обсягів роботи з оформлення нових договорів користування, що сприятиме збільшенню навантаження на відповідні органи владних повноважень.

Для екології:

Очікується покращення екологічного стану земель водного фонду.

Зменшення ризиків забруднення та деградації.

З оновленого Порядку вбачається, що Уряд закликає активно слідкувати за дотриманням екологічних норм при проведенні робіт на землях водного фонду, а також частково здійснено приведення порядку у відповідність до інших законів в галузі охорони довкілля, а не створення нового переліку дозволених робіт на землях водного фонду. Важливо відмітити, що новий Порядок користування землями водного фонду ще потребує доопрацювання. Зокрема, необхідно розробити детальні правила та процедури для реалізації його положень. Оновлений Порядок користування землями водного фонду - це важливий крок на шляху до більш раціонального та екологічно безпечного використання водних ресурсів України. Очікується, що застосування нового Порядку призведе до більш ефективного та екологічно безпечного використання земель водного фонду.