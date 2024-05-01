Правительство обновило правила пользования землями водного фонда: что меняется и почему это важно?

23 января 2024 Кабинет Министров Украины утвердил обновленный порядок пользования землями водного фонда. Этот документ заменяет предыдущий порядок, действовавший с 1996 года. Соответственно, 30 января 2024 вступило в силу Постановление КМУ №80 от 23.01.2024 года, которым изложен в новой редакции Порядок пользования землями водного фонда. Этот шаг направлен на улучшение управления водными ресурсами страны и минимизацию рисков загрязнения водоемов.

Почему на землях водного фонда действуют специальные правила выполнения работ?

Любая деятельность на землях водного фонда, непосредственно прилегающих к рекам, морю и другим водоемам, может негативно повлиять на:

водные экосистемы;

качество воды;

берега водоемов.

Именно поэтому государство устанавливает четкий перечень разрешенных работ на этих территориях и требует оценки влияния на окружающую среду перед началом многих из них.

Какие ключевые изменения внесены постановлением №80?

Расширен список земель водного фонда. К нему теперь относятся:

Острова и прибрежные полосы, не занятые лесами;

Земли, занятые водохранилищами;

Искусственно созданы земельные участки в пределах акваторий морских портов.

Обновлен список работ, которые можно проводить на землях водного фонда. К ним, в частности, относятся:

строительство гидротехнических и фортификационных сооружений;

Прокладка коммуникаций и трубопроводов;

Создание пограничных просек;

добыча полезных ископаемых (кроме песка, гальки и гравия в руслах малых и горных рек);

Дноуглубление;

Расчистка русел и дна водоемов.

Уточнен список ограничений хозяйственной деятельности. Например, по-прежнему запрещено:

распашка земель;

хранение и применение пестицидов и удобрений;

устройство летних лагерей для скота;

строительство баз отдыха, дач, гаражей и стоянок автомобилей;

мойка и обслуживание транспортных средств;

обжиг сухой растительности.

Усовершенствована система государственного контроля за использованием и охраной земель водного фонда. Государственный контроль осуществляется:

Госгеокадастром и их территориальными органами;

исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов (при наличии соответствующего решения совета);

Госэкоинспекцией и его территориальными органами.

Изменена процедура предоставления земель водного фонда в пользование, исключены упоминания о предоставлении земель водного фонда в постоянное и временное пользование. Это может свидетельствовать о переходе к более гибким формам пользования землями водного фонда, что отвечает современным потребностям и вызовам.

Новым Порядком подтверждено, что оценка влияния на окружающую среду остается обязательной для большинства работ. Это касается, в частности:

намыва территорий;

строительство гидротехнических сооружений;

прокладка кабелей и трубопроводов;

работ по берегоукреплению и т.д.

Почему оценка влияния на окружающую среду так важна?

Эта процедура позволяет:

Определить потенциальные риски для окружающей среды и водных ресурсов.

Разработать меры по минимизации этих рисков.

Гарантировать , что работы на землях водного фонда не нанесут вреда окружающей среде.

Отметим, что ответственность за проведение оценки влияния на окружающую среду лежит на том, кто планирует работы на землях водного фонда.

Потенциальное влияние изменений:

Для землевладельцев:

Увеличение категорий земель, относящихся к водному фонду.

Смена разрешенных видов деятельности на этих землях. Урегулирование актуальных потребностей в строительстве и обслуживании инфраструктуры.

Ужесточение государственного контроля.

Для землепользователей:

Введение новых ограничений и требований, требующих соблюдения землепользователями.

Для органов власти:

Расширение полномочий по контролю над использованием земель водного фонда. Последствия этого решения будут зависеть от уровня прозрачности деятельности контролирующих органов.

Увеличение объемов работы по оформлению новых договоров пользования, что приведет к увеличению нагрузки на соответствующие органы властных полномочий.

Для экологии:

Ожидается улучшение экологического состояния земель водного фонда.

Уменьшение рисков загрязнения и деградации.

Из обновленного Порядка следует, что Правительство призывает активно следить за соблюдением экологических норм при проведении работ на землях водного фонда, а также частично осуществлено приведение порядка в соответствие с другими законами в области охраны окружающей среды, а не создание нового перечня разрешенных работ на землях водного фонда. Важно отметить, что новый порядок пользования землями водного фонда еще нуждается в доработке. В частности, необходимо разработать детальные правила и процедуры реализации его положений. Обновленный Порядок пользования землями водного фонда – это важный шаг на пути более рационального и экологически безопасного использования водных ресурсов Украины. Ожидается, что применение нового Порядка приведет к более эффективному и экологически безопасному использованию земель водного фонда.