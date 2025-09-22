Запланована подія 2

Экологическая прокуратура требует установить границы заказника "Остров Жуков" в Киеве: почему это важно

Жуков остров
Остров Жуков. / Википедия

Специализированная экологическая прокуратура Офиса генерального прокурора подала иск в Киевский городской совет и его исполнительные органы с требованием установить границы ландшафтного заказника "Остров Жуков". Это поможет избежать незаконной передачи земель в частную собственность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Следователи требуют указать территорию заказника информационными и охранными знаками и внести данные в Государственный земельный кадастр. Производство по делу открыл Киевский окружной административный суд.

Ландшафтный заказник "Остров Жуков", площадь которого составляет более 1,6 тыс. га, был создан в 1999 году. Целью создания было сохранение представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины. Это одна из самых больших природоохранных территорий Киева.

Заказник включает один из самых больших островов столицы с лугами, болотами, послеледниковыми дюнами и водоемами. Многочисленные проливы, русла и озера являются нерестилищами и имеют значение для воспроизводства рыбы Каневского водохранилища.

В течение 25 лет границы заказника не были установлены. Поэтому часть земель незаконно передавалась в частную собственность. Благодаря искам прокуроров большинство этих земель было возвращено в коммунальную собственность. В проекте нового генерального плана Киева территория заказника не обозначена как заповедная, что создает риски незаконного распоряжения этими землями.

Напомним, в начале сентября Голосеевская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору частной компании, присвоившей землю площадью более 11 га на Жуковом острове с целью строительства. В дальнейшем представители фирмы планировали получить документы на владение участком по законным основаниям.

Автор:
Татьяна Ковальчук