Ставки, дамбы, плотины: прокуратура Киевщины вернула государству 59 гидросооружений

Органы прокуратуры Киевской области обеспечили возвращение в государственную собственность 59 гидротехнических сооружений, незаконно находившихся в частной собственности более 30 лет. Эти объекты общей площадью более 25 тысяч квадратных метров расположены на реке Бобрица в Бучанском и Фастовском районах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Речь идет об имуществе, стоимость которого исчисляется миллионами гривен, незаконно выбывшим из государственной собственности еще во время приватизационных процессов 1990-х годов.

Эти гидросооружения, включающие дамбы, плотины, водопускные и водовыпускные сооружения, с 1960-1970-х годов находились в государственной собственности и использовались для рыборазведения. Незаконное включение 30 ставок в уставный капитал вновь созданного общества произошло в конце 1990-х при приватизации одного из государственных рыбохозяйственных предприятий.

После первого вмешательства прокуратуры в 2013 году суд признал приватизацию незаконной. Однако в 2018 году частный нотариус повторно зарегистрировал право собственности на эти объекты по правопреемнику общества, безосновательно включив в состав имущественных комплексов гидротехнические объекты, которые по закону не могут быть частной собственностью.

Прокуроры Киевщины подали новые иски, и суды всех инстанций, включая Верховный суд, поддержали позицию прокуратуры: гидросооружения являются неотъемлемой частью водных объектов и могут принадлежать исключительно государству.

Благодаря упорной позиции прокуроров, суды отменили незаконную регистрацию, и 59 гидросооружений рыбоводных прудов возвращены в собственность государства. В настоящее время Фонд государственного имущества Украины проводит их учет.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура Офиса генерального прокурора подала иск в Киевский городской совет и его исполнительные органы с требованием установить границы ландшафтного заказника "Остров Жуков".