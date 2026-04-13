Владелец Vodafone готовится к геологоразведке участка титановых руд в Житомирской области.

ОГХК готовится к геологоразведке Селищанского участка титановых руд / Depositphotos

Филиал "Иршанский ГОК" АО "Объединенная горно-химическая компания" готовится к геологоразведке Селищанского участка титановых руд в Житомирской области.

Геологоразведка Селищанского участка

Отмечается, что филиал "Иршанский ГОК" АО "Объединенная горно-химическая компания" представил для выявления, сбора и учета замечаний и предложений общественности. недр Коростенского района Житомирской области. Разведку титановых руд планируют осуществлять на границе Малинской и Иршанской общин.

Участок расположен между селами Сычевка и Забране Малинской общины, а также селом Шершни и поселком Иршанская община.

Согласно Отчету, планируется прорубить   66 лесопросек   общей длиной свыше   68 км. Их ориентировочная площадь составляет около   41 га   (общая площадь Селищанского участка –   1857 га).

Предусмотрено бурение 1623 разведывательных, 30 заверочных (контрольных) и 20 гидрогеологических скважин.

Длительность полевого этапа составит около 26 месяцев.

После завершения работ предусмотрена рекультивация – тампонаж скважин и восстановление почвенного покрова.

Об ОГХК

АО "Объединенная горно-химическая компания" образовалось в 2014 году путем объединения мощностей Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской обл. и Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области. С 2004 года комбинаты находились в аренде Group DF Дмитрия Фирташа. В 2014–2019 годах компанией управляло Министерство экономического развития и торговли, в 2019–2025 годах ОГХК находилась в управлении Фонда государственного имущества Украины.

В октябре 2024 г. состоялась приватизация АО "ОГХК" : по процедуре выкупа "в одни руки" право приобрести 100% акций компании получило   ООО "Цемин Украина" из международной группы NEQSOL Holding. В Украине холдинг владеет вторым по величине мобильным оператором "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"). Основателем и владельцем NEQSOL Holding является гражданин Азербайджана Насиб Хасанов. Соглашение было закрыто в 2025 году после   разрешения АМКУ.

ОГХК   приобрела спецразрешение   на пользование Селищанским участком титановых руд в 2021 году за 50 млн. грн. Это произошло после аукциона Государственной службы геологии и недр Украины, в котором победило   ООО "Междуреченский ГОК"   из Group DF   Дмитрия Фирташа.

Кроме Селищанского участка, ОГХК пользуется месторождением титановых руд и песка Междуречное (Житомирская обл.) и Малышевским месторождением циркон-рутил-ильменитоносных песков (Днепропетровская обл.).

Напомним, правительство выставляет на аукцион специальные разрешения на пользование тремя.   месторождениями титановых руд   в Днепропетровской и Житомирской областях, принадлежавших предприятиям Фирташа.

Речь идет о Малышевском месторождении (Днепропетровская область), а также месторождениях Валки-Гацковском и Междуречном (Житомирская область).

Светлана Манько