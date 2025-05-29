АМКУ разрешил владельцу "Vodafone Украина" купить крупнейшего в Украине производителя титановой руды

Антимонопольный комитет Украины на заседании 29 мая принял соглашение о продаже более 50% акций Объединенной горно-химической компании ООО "Цемин Украина". Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующее решение АМКУ.

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ООО "Цемин Украина", подконтрольное международной группе компаний NEQSOL Holding. В Украине холдинг владеет вторым по величине мобильным оператором "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"). Основателем и владельцем NEQSOL Holding является гражданин Азербайджана Насиб Хасанов.

"Решение АМКУ означает завершение ключевого этапа одной из крупнейших приватизаций в условиях полномасштабной войны в Украине. Как стратегический инвестор, мы принесем в ОГХК мировую бизнес-экспертизу для трансформации его в современного глобального игрока титановой отрасли", — отметил региональный директор NEQSOL Holding в Украине Владимир Лавренчук.

Он добавил, что компания-покупатель будет добросовестно выполнять обязательства, предусмотренные условиями приватизации. Как стратегический инвестор NEQSOL Holding имеет планы по модернизации, разработке новых продуктов с использованием глубокой переработки сырья, а также расширению присутствия продукции украинской компании ОГХК на мировых рынках с строгим соблюдением международных санкций.

Кабмин разрешил NEQSOL Holding приобрести ОГХК

8 октября на платформе Прозорро.Продажи появилась информация об успешном проведении приватизационного онлайн-аукциона по продаже государственного пакета акций ОГХК. Победителем аукциона стала компания ООО "Цемин Украина", подконтрольная NEQSOL Holding. 11 октября Кабмин принял решение о приватизации ОГХК, разрешив ООО "Цемин Украина" выкупить компанию. 18 ноября NEQSOL Holding перечислил государству 3,4 млрд. грн. за указанное предприятие.

ОГХК входит в десятку крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. В европейском масштабе ОГХК является лидером отрасли. В 2020 году компания производила около 350 000 тонн концентратов титановых руд и циркона.

В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат, расположенный в Днепропетровской области, и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Важным шагом в развитии компании стало возобновление экспорта концентрата ильменита на европейский рынок осенью прошлого года.

Известно, что Фонд госимущества безуспешно готовил к продаже эту компанию с 2019 года. Параллельно с этим предприятие неоднократно попадало в скандалы, связанные с рейдерским захватом компании и снабжением титановым сырьем в Россию даже после начала полномасштабной войны. Кроме этого эксперты оценивают запасы титановых руд на основных месторождениях предприятия, на которые выданы разрешения на добычу, как мизерные, что тоже не придавало ликвидности государственному активу.