АМКУ дозволив власнику "Vodafone Україна" купити найбільшого в Україні виробника титанової руди

Антимонопольний комітет України на засіданні 29 травня схвалив угоду про продаж понад 50% акцій Об'єднаної гірничо-хімічної компанії ТОВ "Цемін Україна". Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на відповідне рішення АМКУ.

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ТОВ "Цемін Україна", підконтрольна міжнародній групі компаній NEQSOL Holding. В Україні холдинг володіє другим за величиною мобільним оператором "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"). Засновником і власником NEQSOL Holding є громадянин Азербайджану Насіб Хасанов.

"Рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні. Як стратегічний інвестор, ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі" — зазначив регіональний директор NEQSOL Holding в Україні Володимир Лавренчук.

Він додав, що компанія-покупець буде сумлінно виконувати зобов’язання, передбачені умовами приватизації. Як стратегічний інвестор, NEQSOL Holding має плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокого перероблення сировини, а також розширення присутності продукції української компанії ОГХК на світових ринках з суворим дотриманням міжнародних санкцій.

Кабмін дозволив NEQSOL Holding придбати ОГХК

8 жовтня на платформі Прозорро.Продажі з'явилася інформація про успішне проведення приватизаційного онлайн-аукціону з продажу державного пакета акцій ОГХК. Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Цемін Україна", підконтрольна NEQSOL Holding. 11 жовтня Кабмін ухвалив рішення про приватизацію ОГХК, дозволивши ТОВ "Цемін Україна" викупити компанію. 18 листопада NEQSOL Holding перерахував державі 3,4 млрд грн за вказане підприємство.

ОГХК входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі. У європейському масштабі ОГХК є лідером галузі. У 2020 році компанія виготовила близько 350 000 тонн концентратів титанових руд та циркону.

До структури ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, розташований у Дніпропетровській області, та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Важливим кроком у розвитку компанії стало відновлення експорту ільменітового концентрату на європейський ринок восени минулого року.

Відомо, що Фонд держмайна без успіху готував до продажу цю компанію з 2019 року. Паралельно з цим підприємство неодноразово потрапляло в скандали, пов’язані з рейдерським захопленням компанії та постачанням титанової сировини до Росії навіть після початку повномасштабної війни. Крім цього експерти оцінюють запаси титанових руд на основних родовищах підприємства, на які видані дозволи на видобуток, як мізерні, що теж не додавало ліквідності державному активу.