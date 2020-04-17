Экономика 1 час назад

ФГИ заявляет по попытке рейдерского захвата "Объединенной горно-химической компании"

Есть угроза силового развития событий

ФГИ заявляет по попытке рейдерского захвата "Объединенной горно-химической компании" ФГИ заявляет по попытке рейдерского захвата "Объединенной горно-химической компании"
Вольногорский ГМК. Фото: ОГХК

Фонд государственного имущества обвинил бывшее правление госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" в попытке взять предприятие под контроль.

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщил представитель Фонда госимущества.

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"Ранее у ОГХК сменилось правление, а сейчас бывшие члены правления явились в офис компании на улице Гринченко (Бизнес-центр "Горизонт парк" в Киеве") с решением суда, восстанавливающим их полномочия. К решению суда тоже есть вопросы", — сообщил собеседник издания.

По его словам, на данный момент есть угроза силового развития событий, но на момент интервью ситуация была относительно спокойной. На место происшествия была вызвана полиция. А со своей стороны, ФГИ призвал журналистов приехать на место происшествия, чтобы своим присутствием предотвратить возможные незаконные действия.

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Представитель ФГИ не смог сообщить, какой суд принял решение о восстановлении полномочий уволенных членов правления и каких-либо других подробностей.

Напомним, в конце февраля 2020 года председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Михаила Макарова и его советников — Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса. По его словам, смена руководства компании — важный шаг в подготовке объекта к "Большой приватизации". После этого, в марте фонд провел еще ряд кадровых изменений в руководстве ОГХК.

ФГИ прекратил полномочия первого заместителя председателя правления ОГХК Александра Гладушко, назначив на его место независимого финансового консультанта Питера Дэвиса, также были уволены заместители предправления Татьяна Киселева и Виктория Тищенко, члены правления Еленя Прокопенко, Виктор Сивченко, Андрей Сторчак и Александр Прокопенко.

Вместо них были назначены Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Татьяна Гогенко — бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов Украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финансовым директором ООО "Левада-Ойл", том-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова), а также директором ООО "Трансконсалтинг".

Объединенная горно-химической компания объединяет Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, где добываются и обогащаются  титаносодержащие руды.

Предприятие в 2020 году планоровалось приватизировать, но в конце марта глава ФГИ заявил, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Украина приостанавливает планы по большой приватизации.

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