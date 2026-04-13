Власник Vodafone готується до геологорозвідки ділянки титанових руд на Житомирщині

Філія "Іршанський ГЗК" АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" готується до геологорозвідки Селищанської ділянки титанових руд у Житомирській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Геологорозвідка Селищанської ділянки

Зазначається, що філія "Іршанський ГЗК" АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" представила для виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, яка полягає у розрубці лісових насаджень (лісопросік) для проведення геологорозвідувальних робіт з метою геологічного вивчення титанових руд Селищанської ділянки надр Коростенського району Житомирської області. Розвідку титанових руд планують здійснювати на межі Малинської та Іршанської громад.

Ділянка розташована між селами Сичівка та Забране Малинської громади, а також селом Шершні та селищем Іршанськ Іршанської громади.

Згідно зі Звітом, планується прорубати 66 лісопросік загальною довжиною понад 68 км. Їхня орієнтовна площа становить близько 41 га (загальна площа Селищанської ділянки – 1857 га).

Передбачено буріння 1623 розвідувальних, 30 завірочних (контрольних) і 20 гідрогеологічних свердловин.

Загальна тривалість польового етапу становитиме близько 26 місяців.

Після завершення робіт передбачена рекультивація — тампонаж свердловин і відновлення ґрунтового покриву.

Про ОГХК

АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" утворилося в 2014 році шляхом об’єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській обл. та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області. З 2004 року комбінати перебували в оренді Group DF Дмитра Фірташа. В 2014-2019 роках компанією управляло Міністерство економічного розвитку і торгівлі, в 2019-2025 роках ОГХК перебувала в управлінні Фонду державного майна України.

В жовтні 2024 року відбулася приватизація АТ "ОГХК": за процедурою викупу "в одні руки" право придбати 100% акцій компанії отримало ТОВ "Цемін Україна" із міжнародної групи NEQSOL Holding. В Україні холдинг володіє другим за величиною мобільним оператором "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"). Засновником і власником NEQSOL Holding є громадянин Азербайджану Насіб Хасанов. Угоду було закрито в 2025 році після дозволу АМКУ.

ОГХК придбала спецдозвіл на користування Селищанською ділянкою титанових руд в 2021 році за 50 млн грн. Це сталося після аукціону Державної служби геології та надр України, в якому перемогло ТОВ "Межиріченський ГЗК" з Group DF Дмитра Фірташа.

Крім Селищанської ділянки, ОГХК користується родовищем титанових руд і піску Межирічне (Житомирська обл.) і Малишівським родовищем циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Дніпропетровська обл.).

Нагадаємо, уряд виставляє на аукціон спеціальні дозволи на користування трьома родовищами титанових руд у Дніпропетровській та Житомирській областях, які належали підприємствам Фірташа.

Мова йде про Малишевське родовище (Дніпропетровській область), а також родовища Валки-Гацківське та Межирічне (Житомирська область).