Мотронівський ГЗК через суд зупинив анулювання спецдозволу на видобування титанових руд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Державної служби геології та надр України, яким було анульовано спеціальний дозвіл на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища, наданий ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info із посиланням на рішення суду від 13 березня.

Зазначається, що на переконання ТОВ "Мотронівський ГЗК", оскаржуваний наказ Держгеонадр прийнятий з порушенням вимог чинного законодавства.

"Враховуючи те, що правомірність наказу Державної служби геології на надр України від 07.03.2026 року №103 в частині припинення дії спеціального дозволу на користування надрами №3640 від 31.12.2004 року буде встановлена лише судовим рішенням, прийнятим за результатами розгляду справи, а факт оскарження вказаного наказу не зупиняє його виконання, суд дійшов висновку про наявність реальної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, до ухвалення рішення в адміністративній справі та наявності підстав для забезпечення позову шляхом зупинення його дії до набрання законної сили судовим рішенням у цій справі", - йдеться в ухвалі суду.

При цьому, у ній підкреслюється, що зупинення дії спірного наказу носить тимчасовий характер, не є тотожним його скасуванню та не є фактичним вирішенням спору по суті.

Держгеонадра видала наказ про анулювання спецдозволу "Мотронівського ГЗК" на виконання рішення РНБО, введеного в дію Указом президента Володимира Зеленського на початку лютого 2026 року.

Введення додаткових санкцій щодо Фірташа створило правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях.

У випадку ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат санкції також були застосовані до ТОВ "Тиберіус Плюс".

У квітні 2025 року Держгеонадра видали наказ про анулювання спецдозволу Але дозвіл фактично припинено не було, оскільки дію наказу служби призупиняв суд.

Про Мотронівський ГЗК

Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів у 2023-2024 роках, у Group DF оцінювали в 126 млн грн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область).