Україна продовжила санкції проти Фірташа й повʼязаних із ним компаній: Малишевське родовище титанових руд виставлять на продаж

Президент Володимир Зеленський заявив про продовження дії санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа та соратника колишнього нардепа Віктора Медведчука Тараса Козака.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський написав у telegram.

Президент зазначив, що в межах синхронізації санкції обмеження застосують і проти близького оточення Фірташа й підконтрольної йому компанії.

«Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування», - зауважив Зеленський.

Також президент повідомив про продовження санкції проти ексдепутата Тараса Козака й восьми повʼязаних із ним компаній.

"Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту", – запевнив Зеленський.

Виставити на продаж Малишевське родовище титанових руд

Як заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, продовження та введення додаткових санкцій щодо українського бізнесмена Дмитра Фірташа створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях.

"У випадку (ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат") санкції також застосовуються до ТОВ "Тиберіус Плюс", яке було задіяне в спробі вивести спецдозвіл з-під санкцій. Стратегічні активи надалі будуть передані через прозорі аукціони новим інвесторам", – наголосила очільниця уряду.

Справи Фірташа

Фірташ був заарештований у Відні в березні 2014 року і звільнений під заставу в 125 мільйонів євро.

Американці звинувачують Фірташа у корупції у зв'язку з так і не реалізованою титановою угодою в Індії. Український бізнесмен категорично заперечує будь-які правопорушення та стверджує, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику.

Водночас Британія запровадила санкції проти Фірташа. Його звинуватили у тому, що він "приховав десятки мільйонів фунтів отриманих доходів на ринку нерухомості Великобританії".

В Україні Фірташ також знаходиться під слідством. Служба безпеки в травні 2023 року повідомила українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

24 червня 2021 року санкції проти Фірташа запровадили на три роки. В червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження санкцій проти Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.

Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "Газпром", а пізніше розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України. Бізнесмен наразі проживає у Відні, куди переніс свої компанії після внесення рекордної застави у 2014 році.

У грудні 2025 року австрійський суд поставив крапку у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, остаточно заблокувавши запит США на його екстрадицію. Судові слухання тривали понад десять років, а застава становила €125 мільйонів.

Про Мотронівський ГЗК

Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів у 2023-2024 роках, у Group DF оцінювали в 126 млн грн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область).