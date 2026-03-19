В Україні переробили першу партію графіту з Африки для європейського виробника акумуляторів

Австралійська компанія Volt Resources Limited оголосила про успішне завершення кампанії з виробництва високочистої графітової продукції на "Заваллівському графітовому комбінаті" у Кіровоградській області.

Графіт із родовища в Африці

Як зазначається у повідомленні, після планової зимової зупинки на підприємстві, 70% якого належать Volt, було успішно і безпечно відновлено роботу очисної ділянки.

У межах кампанії "Заваллівський графіт" виробив 19,14 т високочистого графіту з рівнем чистоти 99,60–99,75% та виходом 87%. Продукція була отримана трьома партіями.

Після відновлення виробництва "Заваллівський графіт" уперше використав зовнішню сировину – лускатий графіт із родовища в Африці.

Для кого продукція

Увесь вироблений обсяг уже реалізовано європейському виробнику акумуляторів за ціною 3 тис. дол. США за тонну. Угода передбачає 50% передоплату, а поставка запланована на березень 2026 року.

Очікується, що наступним етапом стане виконання замовлення на 20 тонн високочистої графітової продукції для промислового клієнта зі США, а також постачання понад 200 кг зразків високочистого графіту та ультра-високочистого графіту американським виробникам акумуляторів та іншим промисловим споживачам.

Крім цього, "Заваллівський графіт" продовжить переговори й участь у програмах відбору постачальників для споживачів із комерційного та оборонного секторів у США, зацікавлених у надійних поставках високочистих графітових продуктів не з Китаю.

Про "Заваллівський графіт"

Група "Заваллівський графіт" – єдиний фактичний видобувач і виробник графіту в Україні. Розробляє однойменне родовище на заході Кіровоградської області з радянських часів. Групу контролює австралійська Volt Resources і родина Михайла Костюка (ексочільника "Укрзалізниці" та Львівської ОДА, ексзаступника голови КМДА), СЕО – Остап Костюк.

Три інші графітові спецдозволи надано компаніям ТОВ "Українська постачальна група" і ТОВ "Розвиток Побужжя" з групи BGV Group Management Геннадія Буткевича і партнерів (Віталій Якименко, Олександр Настенко), а також ТОВ "Спис Україна" з групи ONUR (бенефіціари Четінджевіз Онур і Кавак Мурат, міноритарій Караахметоглу Емре).

Ще один дозвіл на родовище графітової руди Держгеонадра розіграли з аукціону в лютому 2026 року. Чеський енергетичний холдинг Solartec через свою українську компанію "Солартек Еско" зі ставкою 31,7 млн грн став переможцем аукціону та отримав право на спецдозвіл на видобуток графіту на одному з найбільших родовищ України.