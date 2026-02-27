Одне з найбільших родовищ графіту України продали за 31,7 млн грн чеській компанії

Чеський енергетичний холдинг Solartec через свою українську компанію "Солартек Еско" зі ставкою 31,7 млн грн став переможцем аукціону та отримав право на спецдозвіл на видобуток графіту на одному з найбільших родовищ України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Чеська Solartec інвестуватиме у видобуток графіту

За спеціальний дозвіл на 20 років на видобуток графітової руди на Майданській ділянці Буртинського родовища в Хмельницькій області компанія запропонувала 31,7 млн грн, що майже утричі перевищило ставку конкурента.

Інший учасник аукціону – ПП "Оптима-ресурс" Юлії Гордієнко – запропонувало 12,2 млн грн.

Заяву про ініціювання аукціону Майданською ділянкою Буртинського родовища до Держгеонадр в жовтні 2025 року подала компанія ТОВ "Солартек Еско" (м. Івано-Франківськ), яку контролюють громадяни Чеської Республіки МатейРжегак і ЛіборБечічка – через АТ "Солартек Холдинг" (SOLARTEC Holding A.S., Чехія).

SOLARTEC Holding A.S. спеціалізується на фотовольтаїці – технологіях перетворення сонячного світла на електроенергію за допомогою сонячних панелей.

Про родовище

Майданська ділянка розташована поблизу села Буртин Шепетівського району.

За даними Державної служби геології та надр України, на ділянці обліковано:

близько 25,5 млн тонн руди;

25,5 млн тонн руди; понад 40 млн тонн перспективних ресурсів;

орієнтовно 3 млн тонн графіту.

Це робить Буртинське родовище одним із найбільш перспективних графітових активів Західної України.

Хто ще видобуває граніт

Наразі єдиним активним виробником графіту в Україні залишається група "Заваллівський графіт" у Кіровоградській області.

У попередні роки на ринок також заходили:

BGV Group Management — придбала два спецдозволи у 2018–2019 роках;

— придбала два спецдозволи у 2018–2019 роках; ТОВ "Спис Україна" з групи Onur Group — отримало спецдозвіл у 2021 році в Хмельницькій області.

