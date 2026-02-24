Ділянку суглинків у Рівненській області продали за 1,6 млн грн

19 лютого 2026 року в електронній системі АТ "Прозорро.Продажі" відбувся другий повторний аукціон з продажу спеціального дозволу на користування ділянкою суглинків Надслучанська-1, включаючи Тинненське родовище у Сарненському районі, Рівненської області та геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням.

Зазначається, що виставлення ділянки на аукціон ініціювало ТОВ "Землі Полісся" Петра Омельковця.

Стартова ціна лоту становила 1,55 млн грн (50% від ціни першого аукціону, який не відбувся в грудні). Цього разу охочих купити ділянку було двоє:

ТОВ "ЮК "Інс.Лоу Груп" Сергія Демінського і Андрія Проца , яка запропонувала 1 579 116 грн;

1 579 116 грн; ТОВ "Фін Компанія "Прайм Альянс" Наталії Правник, яка стала переможцем, запропонувавши 1 644 116 грн.

Про ділянку

Площа ділянки Надслучанська-1, включаючи Тинненське родовище становить 181,16 га (з них Тинненське р-ще – 12,5 га).

Тинненське родовище суглинку не розроблялось. Державним балансом запасів корисних копалин України ("Сировина цегельно-черепична") станом на 1 січня2025 року обліковано запаси суглинку Тинненського родовища у кількості 793 тис. м3.

Тіло корисної копалини Тинненського родовища являє собою лінзоподібний поклад субширотного простягання, потужність якого не витримана і коливається від 1,9 м до 10,5 м (середня – 6,3 м).

Піски, що залягають у розкриві середньою потужністю 2,3 м, за гранулометричним складом не відповідають вимогам ГОСТу 8736-85 і не можуть використовуватися для будівельних робіт. Розкривні породи – ґрунтово-рослинний шар і піски, рекомендовано в подальшому використовувати для рекультивації відпрацьованих площ.

За результатами виконаних лабораторних і технологічних досліджень суглинки Тинненського р-ща придатні в шихті з 15% відходів вуглезбагачення Червоноградської ЦЗФ для виробництва методом пластичного формування з вакуумуванням мас при штучному сушінні цегли керамічної 19-дірчастої та каменів керамічних 18-щілинних марок 100 за міцністю, Мрз 25 за морозостійкістю (ГОСТ 530-80 "Кирпич и камни керамические").

