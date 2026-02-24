Участок суглинков в Ровенской области продали за 1,6 млн грн

19 февраля 2026 г. в электронной системе АО "Прозорро.Продажи" состоялся второй повторный аукцион по продаже специального разрешения на пользование участком суглинков Надслучанская-1, включая Тинненское месторождение в Сарненском районе, Ровенской области и геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Отмечается, что выставку участка на аукцион инициировало ООО "Земли Полесья" Петра Омельковца.

Стартовая цена лота составляла 1,55 млн грн (50% от цены первого несостоявшегося аукциона в декабре). На этот раз желающих купить участок было двое:

ООО "ЮК "Инс.Лоу Груп" Сергея Деминского и Андрея Проца , которая предложила 1 579 116 грн;

1 579 116 грн; ООО "Фин Компания "Прайм Альянс" Наталии Правник, которая стала победителем, предложив 1 644 116 грн.

Об участке

Площадь участка Надслучанская-1, включая Тинненское месторождение составляет 181,16 га (из них Тинненское р-ще – 12,5 га).

Тинненское месторождение суглинка не разрабатывалось. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины ("Сырье кирпично-черепичное") по состоянию на 1 января 2025 года учтены запасы суглинка Тинненского месторождения в количестве 793 тыс. м3.

Тело полезного ископаемого Тинненского месторождения представляет собой линзообразную залежь субширотного простирания, мощность которого не выдержана и колеблется от 1,9 м до 10,5 м (средняя – 6,3 м).

Пески, залегающие в раскрытии средней мощностью 2,3 м, по гранулометрическому составу не отвечают требованиям ГОСТа 8736-85 и не могут использоваться для строительных работ. Раскрывающиеся породы – почвенно-растительный слой и пески, рекомендуется в дальнейшем использовать для рекультивации отработанных площадей.

По результатам выполненных лабораторных и технологических исследований суглинки Тинненского р-ща пригодны в шихте из 15% отходов углеобогащения Червоноградской ЦЗФ для производства методом пластического формирования с вакуумированием масс при искусственной сушке кирпича керамического 19-дыроччатого и камней керамических марок. по морозостойкости (ГОСТ 530-80 "Кирпич и камни керамические").

