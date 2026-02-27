Запланована подія 2

Одно из крупнейших месторождений графита Украины было продано за 31,7 млн грн чешской компании

Месторождение графита
Месторождение графита разыграли на аукционе / Depositphotos

Чешский энергетический холдинг Solartec через свою украинскую компанию "Солартек Эско" со ставкой 31,7 млн грн стал победителем аукциона и получил право на спецразрешение на добычу графита на одном из крупнейших месторождений Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Чешская Solartec будет инвестировать в добычу графита  

За специальное разрешение на 20 лет на добычу графитовой руды на Майданском участке Буртинского месторождения в Хмельницкой области компания предложила 31,7 млн грн, что почти втрое превысило ставку конкурента.

Другой участник аукциона – ЧП "Оптима-ресурс" Юлии Гордиенко – предложило 12,2 млн грн.

Заявление об инициировании аукциона по Майданскому участку Буртинского месторождения в Госгеонадр в октябре 2025 года подала компания ООО "Солартек Эско" (г. Ивано-Франковск), которую контролируют граждане Чешской Республики Матей Ржегак и Либор Бечичка – через АО "Солартек Холдинг" (SOLAR, Holtecing).

SOLARTEC Holding AS специализируется на фотовольтаике – технологиях превращения солнечного света в электроэнергию с помощью солнечных панелей.

О месторождении

Площадь расположена вблизи села Буртин Шепетовского района.

По данным   Государственной службы геологии и недр Украины, на участке учтено:

  • близко   25,5 млн. тонн руды;
  • более 40 млн. тонн перспективных ресурсов;
  • ориентировочно 3 млн. тонн графита.

Это делает Буртинское месторождение одним из наиболее перспективных графитовых активов Западной Украины.

Кто еще добывает гранит

В настоящее время единственным активным производителем графита в Украине остается группа " Завалловский графит"   в Кировоградской области

В предыдущие годы на рынок также входили:

  • BGV Group Management   — приобрела два спецразрешения в 2018–2019 годах;
  • ООО "Копье Украина" из группы Onur Group   — получило спецразрешение в 2021 году в Хмельницкой области.

Напомним, Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (МВК СРП) рассматривает обращение украинской частной компании, принадлежащей совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, о объявлении конкурсов на четырех месторождениях урановых руд в Николаевской и Кировоградской областях.

Автор:
Светлана Манько