Одно из крупнейших месторождений графита Украины было продано за 31,7 млн грн чешской компании
Чешский энергетический холдинг Solartec через свою украинскую компанию "Солартек Эско" со ставкой 31,7 млн грн стал победителем аукциона и получил право на спецразрешение на добычу графита на одном из крупнейших месторождений Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.
Чешская Solartec будет инвестировать в добычу графита
За специальное разрешение на 20 лет на добычу графитовой руды на Майданском участке Буртинского месторождения в Хмельницкой области компания предложила 31,7 млн грн, что почти втрое превысило ставку конкурента.
Другой участник аукциона – ЧП "Оптима-ресурс" Юлии Гордиенко – предложило 12,2 млн грн.
Заявление об инициировании аукциона по Майданскому участку Буртинского месторождения в Госгеонадр в октябре 2025 года подала компания ООО "Солартек Эско" (г. Ивано-Франковск), которую контролируют граждане Чешской Республики Матей Ржегак и Либор Бечичка – через АО "Солартек Холдинг" (SOLAR, Holtecing).
SOLARTEC Holding AS специализируется на фотовольтаике – технологиях превращения солнечного света в электроэнергию с помощью солнечных панелей.
О месторождении
Площадь расположена вблизи села Буртин Шепетовского района.
По данным Государственной службы геологии и недр Украины, на участке учтено:
- близко 25,5 млн. тонн руды;
- более 40 млн. тонн перспективных ресурсов;
- ориентировочно 3 млн. тонн графита.
Это делает Буртинское месторождение одним из наиболее перспективных графитовых активов Западной Украины.
Кто еще добывает гранит
В настоящее время единственным активным производителем графита в Украине остается группа " Завалловский графит" в Кировоградской области
В предыдущие годы на рынок также входили:
- BGV Group Management — приобрела два спецразрешения в 2018–2019 годах;
- ООО "Копье Украина" из группы Onur Group — получило спецразрешение в 2021 году в Хмельницкой области.
