Мінфін спрямував 106 мільярдів на соцвиплати: як розподілили бюджетні кошти з початку року

У першому кварталі 2026 року держава повністю виконала свої зобов'язання перед громадянами, профінансувавши соціальні видатки Мінсоцполітики на суму 106 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Куди пішли кошти

Найбільша частка видатків традиційно припала на пенсійну систему — 60,3 млрд грн. Ці кошти забезпечили виплату надбавок та підвищень до пенсій.

Значний фінансовий ресурс було виділено на допомогу українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах — на це спрямували 22,2 млрд грн.

Також 14 млрд грн держава виділила на оплату пільг та житлових субсидій для населення.

Окрему увагу в І кварталі приділили найбільш вразливим категоріям громадян. На підтримку дітей та родин було виділено 8,5 млрд грн.

Крім того, 1 млрд грн спрямували на заходи з підтримки осіб з інвалідністю.

"Своєчасне та повне фінансування соціальних виплат є одним із ключових пріоритетів Мінфіну, особливо в умовах воєнного стану. Держава забезпечує стабільність соціальної підтримки для громадян, які цього найбільше потребують", — зазначив перший заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Нагадаємо, в Україні запустили сервіс базової соціальної допомоги — комплексної послуги, яка обʼєднає 5 соцвиплат в одну в застосунку "Дія". Замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах.