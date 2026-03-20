Оборона, зарплати та соцвиплати: куди держава витратила понад 547 млрд грн за два місяці 2026 року

За січень та лютий 2026 року касові видатки загального фонду держбюджету склали 547,2 млрд грн. Це на 9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ключовими статтями витрат стали покриття військових потреб, виплати зарплат та фінансування соціальної сфери.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Пріоритет — оборона та безпека

На оборонний сектор спрямували 327,4 млрд грн, що становить 59,8% від усіх видатків. Безпосередньо у лютому на ці потреби пішло 177,8 млрд грн.

Розподіл коштів за напрямками:

оплата праці — 260,5 млрд грн (47,6% від загальних витрат). Сума зросла на 31 млрд грн порівняно з минулим роком. Більшу частину коштів використали для виплат працівникам бюджетної сфери;

соціальне забезпечення — 106,5 млрд грн (19,5%). Кошти пішли на виплату пенсій через трансферти Пенсійному фонду, допомогу сім’ям з дітьми, субсидії на оплату комунальних послуг та пільги на паливо;

товари та послуги — 50,6 млрд грн (9,2%). Гроші спрямували на закупівлю озброєння, боєприпасів, екіпірування, палива та харчування для ЗСУ, а також на програму медичних гарантій від НСЗУ;

обслуговування держборгу — 49,4 млрд грн (9%). Витрати зросли на 2,2 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року;

підтримка підприємств та медицина — 38,8 млрд грн (7,1%). Фінансування закупівлі товарів для потреб армії та реалізацію державних медичних програм;

допомога регіонам — 36,2 млрд грн (6,6%). Трансферти місцевим бюджетам збільшилися на 11 млрд грн або на 43,6% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у січні 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 243,8 млрд грн, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період торік.