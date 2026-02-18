Понад 61% видатків держбюджету держбюджету у січні спрямували на оборону

У січні 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 243,8 млрд грн, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми 149,6 млрд грн, або 61,4%, спрямували на сектор безпеки й оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Загальний обсяг видатків державного бюджету у січні зріс на 29,7 млрд грн порівняно з січнем 2025 року. Про це свідчать дані місячної звітності Державна казначейська служба України станом на 13 лютого 2026 року.

Найбільшу статтю витрат традиційно становила оплата праці працівників бюджетної сфери — 126,2 млрд грн, або 51,8% усіх видатків. Йдеться про зарплати освітян, медиків, науковців, працівників культури та соціальної сфери. У річному вимірі ці витрати зросли на 16,2 млрд грн (+14,7%).

На соціальне забезпечення держава спрямувала 54,5 млрд грн (22,4%). Водночас це на 4 млрд грн, або 6,9%, менше, ніж у січні минулого року.

Кошти пішли, зокрема, на:

трансферт Пенсійний фонд України для виплати пенсій і доплат;

підтримку малозабезпечених сімей і громадян у складних життєвих обставинах;

житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг і придбання палива.

Витрати на обслуговування державного боргу зросли найшвидше — до 20,8 млрд грн, що на 43,7% більше у річному вимірі. Їхня частка у структурі видатків становила 8,5%.

Трансферти місцевим бюджетам також суттєво збільшилися — до 17,8 млрд грн (+43% рік до року), або 7,3% від загального обсягу.

Ще 12,4 млрд грн (5,1%) держава витратила на оплату товарів і послуг. Значна частина цих коштів була спрямована на забезпечення Збройні Сили України та інших силових структур — закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, пального, харчування та екіпірування. Також фінансували програму медичних гарантій через Національна служба здоров’я України.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам виділили 10,9 млрд грн (4,5%). Частину цих коштів спрямували на закупівлю продукції для потреб оборони.

Додамо, за підсумками 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 4,19 трлн гривень, що на 697,2 млрд грн, або на 20% більше, ніж у 2024 році. Лише у грудні було спрямовано 649,9 млрд грн.