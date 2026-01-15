Запланована подія 2

Уряд виділив додаткову дотацію місцевим бюджетам на освіту та охорону здоров’я

Уряд виділив додаткову дотацію місцевим бюджетам / Shutterstock

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, розроблене Міністерством фінансів, щодо розподілу додаткової дотації місцевим бюджетам у сумі 2,95 млрд грн у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Кошти передбачені на фінансування видатків закладів освіти та охорони здоров’я, що здійснюються органами місцевого самоврядування. Це рішення забезпечить громадам і областям своєчасне надходження ресурсів для стабільної роботи шкіл, лікарень та інших соціально важливих установ.

Розподіл додаткової дотації підготовлений обласними державними адміністраціями та погоджений урядом відповідно до вимог бюджетного законодавства. Кошти розподіляються між обласними бюджетами та бюджетами територіальних громад згідно з поданими пропозиціями.

Рішення ухвалене на виконання норм Бюджетного кодексу України та закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Воно не передбачає додаткового збільшення видатків, оскільки кошти вже закладені в державному бюджеті на 2026 рік.

Загалом на програму додаткових дотацій місцевим бюджетам передбачено 8,94 млрд грн, з яких 2,95 млрд грн спрямовані саме на заклади освіти та охорони здоров’я.

Додамо, минулого року місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.

Автор:
Тетяна Гойденко