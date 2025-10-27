Запланована подія 2

Уряд спростив умови використання субвенції на ремонт та облаштування житла для ВПО: деталі

будинки, дорога
Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання. / Мінсоцполітики

Кабмін спростив механізм використання субвенції, виділеної з державного бюджету на облаштування та ремонт місць тимчасового проживання (МТП) для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Ключові зміни механізму:

  • встановлено механізм повернення та повторного перерозподілу невикористаних коштів субвенції у випадках, коли виконання ремонтних робіт є неможливим; 
  • обласні державні адміністрації тепер можуть проводити збір нових заявок, а також переглядати раніше ухвалені рішення комісії щодо розподілу фінансування; 
  • запроваджено можливість придбання будівельних матеріалів у поточному бюджетному році для їх використання у наступному, за умови забезпечення прозорості процедур та звітування.

Варто зазначити, що ця субвенція з держбюджету у розмірі 1 мільярд гривень була розроблена Міністерством соціальної політики для реконструкції, реставрації, ремонту та переобладнання нежитлових приміщень у житлові для потреб людей, які вимушено покинули свої домівки.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Автор:
Тетяна Ковальчук