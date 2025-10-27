Правительство упростило условия использования субвенции на ремонт и обустройство жилья для ВПЛ: детали

Кабмин упростил механизм использования субвенции, выделенной из государственного бюджета на обустройство и ремонт мест временного проживания (МТП) для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Ключевые изменения механизма:

установлен механизм возврата и повторного перераспределения неиспользованных средств субвенции в случаях, когда выполнение ремонтных работ невозможно;

областные государственные администрации теперь могут проводить сбор новых заявок, а также пересматривать ранее принятые решения комиссии по распределению финансирования;

введена возможность приобретения строительных материалов в текущем бюджетном году для их использования в следующем, при обеспечении прозрачности процедур и отчетности.

Стоит отметить, что эта субвенция из госбюджета в размере 1 миллиарда гривен была разработана Министерством социальной политики для реконструкции, реставрации, ремонта и переоборудования нежилых помещений в жилые для нужд людей, вынужденно покинувших свои дома.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.